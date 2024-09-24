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53 dakika önce

Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ÜMRANİYE'de, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleşti. Yakalandığı sırada polisin silahını alan şüpheli ateş açtı. Olayda yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bu sırada yaralanan polis K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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