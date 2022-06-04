Seyhan Soylu uzaya gitmek için 1 milyon dolar sözü verdi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıklamıştı.

Adayların belirlenmesi için başvurular başlamış ve 460 adayın da ön kriterleri geçtiği bilgisi verilmişti. Adaylar arasında uygun kriterleri tamamlayan 2 Türk vatandaşının seçilerek uzay yolculuğu yapacağı açıklanmıştı.

Al Sana Haber masasında başvuruların kabul edilmeye başladığı bilgisini veren Gökay Kalaycıoğlu Seyhan Soylu’ ya dönerek “Gider misiniz?” diye sorunca Seyhan Soylu “Gider misiniz? değil, başvurdum zaten. O 36 Bin adaydan biri benim” diyerek herkesi şaşırttı.

Bunun üzerine Gökay Kalaycıoğlu “Bu 460 adayın içinde misin peki? Kriterleri sağlıyor musun?” diye sorunca Seyhan Soylu “Kriterleri sağladığımla ilgili de mail geldi. Gidip gitmememiz henüz belli değil. Zaten bir eleme daha olacakmış. Haziran ayında başvurular bitiyor ama Ağustos ayında karşılıklı mülakatlar yapılacak. Bu adayların içerisinde ilk 460 arasında olduğumla ilgili bana mail geldi. Ama ben, uzaya gitmeye hak kazanmak için 1 Milyon Dolar vermeyi de kabul ediyorum. Notum da var zaten başvuruda. Eğer ki adaylar arasından seçilip karşılıklı mülakat da kazanırsam ben buna talibim.



Hem benim uzayı görmem dünyaya bakış açımı değiştirebilir. Hatta başvurular arasında öyle bir isim var ki, ikimiz aynı anda başvurduk. Buna Bahar Candan ile birlikte başvurduk. O da 1 Milyon Doları vermeye razı” diyerek açıklama yaptı.





