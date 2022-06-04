MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seyhan Soylu uzaya gitmek için 1 milyon dolar sözü verdi

Seyhan Soylu uzaya gitmek için 1 milyon dolar sözü verdi

04.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak yaptırdığı 10 estetik ameliyatıyla gündeme gelen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, uzaya gitmek için elini kaldırdı. Türkiye Uzay Ajansı'na başvuruda bulunan Seyhan Soylu, 1 milyon dolar için de söz verdi.

Seyhan Soylu uzaya gitmek için 1 milyon dolar sözü verdi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıklamıştı.

İzzet Yıldızhan'ın şikayetçi olduğu Seyhan Soylu ifade verdi  - Genel - İstanbul -

Adayların belirlenmesi için başvurular başlamış ve 460 adayın da ön kriterleri geçtiği bilgisi verilmişti. Adaylar arasında uygun kriterleri tamamlayan 2 Türk vatandaşının seçilerek uzay yolculuğu yapacağı açıklanmıştı.

121664_640x362

Al Sana Haber masasında başvuruların kabul edilmeye başladığı bilgisini veren Gökay Kalaycıoğlu Seyhan Soylu’ ya dönerek “Gider misiniz?” diye sorunca Seyhan Soylu “Gider misiniz? değil, başvurdum zaten. O 36 Bin adaydan biri benim” diyerek herkesi şaşırttı.

screenshot-14-TY2R

Bunun üzerine Gökay Kalaycıoğlu “Bu 460 adayın içinde misin peki? Kriterleri sağlıyor musun?” diye sorunca Seyhan Soylu “Kriterleri sağladığımla ilgili de mail geldi. Gidip gitmememiz henüz belli değil. Zaten bir eleme daha olacakmış. Haziran ayında başvurular bitiyor ama Ağustos ayında karşılıklı mülakatlar yapılacak. Bu adayların içerisinde ilk 460 arasında olduğumla ilgili bana mail geldi. Ama ben, uzaya gitmeye hak kazanmak için 1 Milyon Dolar vermeyi de kabul ediyorum. Notum da var zaten başvuruda. Eğer ki adaylar arasından seçilip karşılıklı mülakat da kazanırsam ben buna talibim.

images
Hem benim uzayı görmem dünyaya bakış açımı değiştirebilir. Hatta başvurular arasında öyle bir isim var ki, ikimiz aynı anda başvurduk. Buna Bahar Candan ile birlikte başvurduk. O da 1 Milyon Doları vermeye razı” diyerek açıklama yaptı.

627d05d16b145

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortlu göğüs dekolteli pozları dudak uçuklattı! "Sen insan olamazsın"Mini şortlu göğüs dekolteli pozları dudak uçuklattı! "Sen insan olamazsın"
"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Bikini üstünü çıkardı"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Bikini üstünü çıkardı
Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptuYeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu
Anahtar Kelimeler:
Seyhan Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Hastane şikayetleri artmıştı! Erdoğan'dan açıklama

Balıkesir'in ardından İstanbul'da tehlike var mı? "6 milyar gigaton..."

Balıkesir'in ardından İstanbul'da tehlike var mı? "6 milyar gigaton..."

Kızını taciz eden adamdan hesap sormak istedi, taciz edildi

Kızını taciz eden adamdan hesap sormak istedi, taciz edildi

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor

Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı

Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı

İlginizi Çekebilir

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.