Seyir halindeki otobüsün şoförüne "Düğmeye bastım, durmadın" diyerek böyle saldırdı

İstanbul Okmeydanı'nda bir kişi, otobüste inmek için düğmeye bastığı halde durmadığını iddia ettiği şoföre seyir halindeyken saldırdı. Saldırgan yolcu, otobüsteki diğer yolcuların canını tehlikeye atarken, dehşet anları araç kamerasına yansıdı.