Seyir halindeki otobüsün şoförüne "Düğmeye bastım, durmadın" diyerek böyle saldırdı
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul Okmeydanı'nda bir kişi, otobüste inmek için düğmeye bastığı halde durmadığını iddia ettiği şoföre seyir halindeyken saldırdı. Saldırgan yolcu, otobüsteki diğer yolcuların canını tehlikeye atarken, dehşet anları araç kamerasına yansıdı.
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