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Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonlarında, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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