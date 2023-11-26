Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonlarında, 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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