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Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

Mynet Haber

Mynet Haber

7 dakika önce

Antalya’da 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili söndürme ve kontrol çalışmalarını sokaktaki vatandaşlar sıcak havaya rağmen takip etti.

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