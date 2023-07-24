Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın
Mynet Haber
7 dakika önce
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Antalya’da 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili söndürme ve kontrol çalışmalarını sokaktaki vatandaşlar sıcak havaya rağmen takip etti.
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