Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

Antalya’da 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili söndürme ve kontrol çalışmalarını sokaktaki vatandaşlar sıcak havaya rağmen takip etti.