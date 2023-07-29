'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!'

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de sıcaklık rekorlarının kaydedildiği bir temmuz ayı geride kalırken kapıda yeni sıcak hava dalgası var. Prof. Dr. Levent Kurnaz, her geçen yıl atmosferin ısınacağına değinip "Bunlar daha oldukça iyi günlerimiz" dedi. Gelecek 20 yıl için kesin ifadeler kullanarak "Daha kötü geçecek" diyen Kurnaz, İstanbul'un Şile ilçesinde seneye 45 derece sıcaklık görüleceğini dile getirdi. Kurnaz'ın İzmir hakkında söyledikleri de dikkat çekti.