VİDEO

'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!'

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de sıcaklık rekorlarının kaydedildiği bir temmuz ayı geride kalırken kapıda yeni sıcak hava dalgası var. Prof. Dr. Levent Kurnaz, her geçen yıl atmosferin ısınacağına değinip "Bunlar daha oldukça iyi günlerimiz" dedi. Gelecek 20 yıl için kesin ifadeler kullanarak "Daha kötü geçecek" diyen Kurnaz, İstanbul'un Şile ilçesinde seneye 45 derece sıcaklık görüleceğini dile getirdi. Kurnaz'ın İzmir hakkında söyledikleri de dikkat çekti.

Kanala Ait Diğer Videolar

'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!' 04:32

8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazadaki minibüs şoförü tutuklandı 04:04

Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı 01:48

Bozcaada açıklarında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi 00:13

Bakan Yumaklı: “Kemer orman yangını kontrol altına alındı” 01:04

Ataşehir'de bıçaklı saldırgan Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı 00:59

Korkunç olay! Kocaeli'de hamile kadına meydan dayağı, çocuğunu düşürdü: 'Seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz' 04:12

Ağabeyini katlettiği anlar kamerada! Kaçmaya çalışırken bir kez daha... 'Tedavi' detayı kahretti 00:42

Çok ilginç kutlama! Geleneğe dönüşen uçurumdan araç atma etkinliği 00:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN'ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz 04:50

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!'

'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!'

8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazadaki minibüs şoförü tutuklandı

8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazadaki minibüs şoförü tutuklandı

Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Bozcaada açıklarında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Bozcaada açıklarında bulundu! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın imha edildi

Bakan Yumaklı: “Kemer orman yangını kontrol altına alındı”

Bakan Yumaklı: “Kemer orman yangını kontrol altına alındı”

Ataşehir'de bıçaklı saldırgan Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı

Ataşehir'de bıçaklı saldırgan Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.