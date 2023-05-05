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Silahla gözdağı verdiler! Otomobilin önünü kesip 1,5 milyon Euro gasbettiler: Özel harekatlı operasyonda nefes kesen görüntüler

Mynet Haber

Mynet Haber

50 dakika önce

Otomobilin önünü kesip silahla tehdit ettiler, 1,5 milyon Euro gasbettiler! İstanbul'da uluorta dehşet saçan çete özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Polis dronlarına film sahnelerini aratmayan görüntüler yansıdı. Polis şüphelilerin saklandığı kamp alanına gizlenerek girdi. İstanbul ve Muğla'nın Datça ilçesinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda ele geçirilen mühimmat kriminal polis laboratuvarında inceleniyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sabıkaları kabarık çıktı.

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