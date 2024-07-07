Silahla sırtından yaralanıp, öldüresiye dövüldü, şüphelilerden fazla hapis cezası aldı

Sivas'ta Mesut Özer'i (32), patates tarlasının kiralanması konusunda çıkan tartışmada tabanca ile sırtından vurarak yaraladıktan sonra yerde de darbeden 2 sanıktan İsmail Akın (31) ve Ruşen Yıldız’a (46) ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan uygulanan indirimlerle 2,5 yıl hapis cezası verildi. ‘Silahla tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mesut Özer, "Beni darbedip sırtımdan vurdular. Ben bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Vurulduğum halde onlara benden daha az ceza verildi" derken, gerekçeli kararda,