Silahla yaralayıp, yerde yatarken dövdüler; o anlar kamerada

Sivas'ın Hafik ilçesinde M..Ö.(32), patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada R.Y. (45) ve İ.A. (31) tarafından silahla vurularak yaralandıktan sonra, yerde yatarken de dövüldü. O anlar köydeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.