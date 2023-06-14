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Silahla yaralayıp, yerde yatarken dövdüler; o anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

4 saat önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde M..Ö.(32), patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada R.Y. (45) ve İ.A. (31) tarafından silahla vurularak yaralandıktan sonra, yerde yatarken de dövüldü. O anlar köydeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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