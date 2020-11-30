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Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Selin Ciğerci yanıtıyla olay oldu

30.11.2020 08:05 | Son Güncelleme:
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Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Selin Ciğerci yanıtıyla olay oldu

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi. Selin Ciğerci bu istek karşısında verdiği yanıtla olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Herkese Selin Ciğerci gibi dost lazım" yorumu yaptı.

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalına konuk oldu. Simge şu sıralar kozmetik firmasındaki işleriyle ön planda olan Selin Ciğerci'den 150 bin TL istedi. Simge'nin talebini geri çevirmeyen Selin Ciğerci, cevabıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

"HAY HAY, YARIN SABAH HALLEDİYORUM"

Simge Sağın arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak şaka yaptı. "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyen Simge'ye, Ciğerci'nin yanıtı "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum. Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin. Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" oldu.

Ciğerci'nin sorgusuz sualsiz arkadaşına parayı hemen vereceğini söylemesi takdir topladı.

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