Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Selin Ciğerci yanıtıyla olay oldu

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalına konuk oldu. Simge şu sıralar kozmetik firmasındaki işleriyle ön planda olan Selin Ciğerci'den 150 bin TL istedi. Simge'nin talebini geri çevirmeyen Selin Ciğerci, cevabıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

"HAY HAY, YARIN SABAH HALLEDİYORUM"

Simge Sağın arkadaşı Selin Ciğerci'yi arayarak şaka yaptı. "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyen Simge'ye, Ciğerci'nin yanıtı "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum. Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin. Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" oldu.

Ciğerci'nin sorgusuz sualsiz arkadaşına parayı hemen vereceğini söylemesi takdir topladı.

