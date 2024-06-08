Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı, gözyaşları sel oldu
Mynet Haber
42 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne bir dakika ile geç kalan öğrencilerin hayalleri yıkıldı. Bir dakika ile bir yılı kaybeden öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.