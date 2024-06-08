Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı, gözyaşları sel oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne bir dakika ile geç kalan öğrencilerin hayalleri yıkıldı. Bir dakika ile bir yılı kaybeden öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.