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Sınava girmek için saniyelerle yarıştılar, sınavı kaçırınca işi şakaya vurdular

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

Bayburt’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na geç kalan kadın dönüş yolunda taksiciyle işi şakaya vurarak, " Maalesef sınava geç kaldım. Hayatımın en güzel sınavıydı. Taksici arkadaşımıza teşekkür ediyorum, tıp bekliyorum" dedi.

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