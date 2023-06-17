Sınava girmek için saniyelerle yarıştılar, sınavı kaçırınca işi şakaya vurdular
Mynet Haber
44 dakika önce
YORUM YAP0
Bayburt’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na geç kalan kadın dönüş yolunda taksiciyle işi şakaya vurarak, " Maalesef sınava geç kaldım. Hayatımın en güzel sınavıydı. Taksici arkadaşımıza teşekkür ediyorum, tıp bekliyorum" dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum