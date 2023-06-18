Sınava saniyelerle yetiştiler

Denizli’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren bazı öğrenciler, son dakikada koşarak yetişti. Son 1 dakika kala koşarak kapıdan geçenler ise sınava yetişmeleri ile derin bir nefes aldı.