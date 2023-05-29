Sinirli alacaklı önce bıçak çekti, ardından manavı birbirine kattı
Mynet Haber
19 dakika önce
YORUM YAP0
İstanbul'da alacaklı olduğu iddia edilen şahıs, manavı basarak ortalığı birbirine kattı. Önce bıçak çekerek saldırmaya çalışan şüpheli, ardından borçlusuna karpuz fırlatıp meyveleri yere döktü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum