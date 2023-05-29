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Sinirli alacaklı önce bıçak çekti, ardından manavı birbirine kattı

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

İstanbul'da alacaklı olduğu iddia edilen şahıs, manavı basarak ortalığı birbirine kattı. Önce bıçak çekerek saldırmaya çalışan şüpheli, ardından borçlusuna karpuz fırlatıp meyveleri yere döktü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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