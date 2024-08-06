Sinop’taki feci motosiklet kazası kamerada

Sinop’un Erfelek ilçesinde 1 Ağustos Perşembe günü meydana gelen trafik kazası bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada motosiklette bulunan kişilerin bir minibüsle çarpışmasının ardından metrelerce fırladığı gözüküyor.
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