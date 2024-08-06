VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

13 dakika önce

Sinop’taki feci motosiklet kazası kamerada

Sinop’un Erfelek ilçesinde 1 Ağustos Perşembe günü meydana gelen trafik kazası bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada motosiklette bulunan kişilerin bir minibüsle çarpışmasının ardından metrelerce fırladığı gözüküyor.

Kanala Ait Diğer Videolar

Sinop’taki feci motosiklet kazası kamerada 00:12

Su kavgası kanlı bitti: Dede oğul ve torun aynı anda öldürüldü 00:56

Memnun olmadıkları işlerini bırakan iki kadın, baba mesleği olan kamyon şoförlüğünü seçti 03:16

Hizbullah, İsrail semalarında kamikaze drone sürüsü uçurdu: Hava savunma sistemine yakalanmadan saldırdılar 01:33

Sipariş yüzünden saldırıya uğrayan savcı tek tek anlattı: Kafama yumruk atıldı! 9,5 aylık kızım yere düştü 03:41

Diğer Videolar

Sinop’taki feci motosiklet kazası kamerada

Sinop’taki feci motosiklet kazası kamerada

Su kavgası kanlı bitti: Dede oğul ve torun aynı anda öldürüldü

Su kavgası kanlı bitti: Dede oğul ve torun aynı anda öldürüldü

Memnun olmadıkları işlerini bırakan iki kadın, baba mesleği olan kamyon şoförlüğünü seçti

Memnun olmadıkları işlerini bırakan iki kadın, baba mesleği olan kamyon şoförlüğünü seçti

Hizbullah, İsrail semalarında kamikaze drone sürüsü uçurdu: Hava savunma sistemine yakalanmadan saldırdılar

Hizbullah, İsrail semalarında kamikaze drone sürüsü uçurdu: Hava savunma sistemine yakalanmadan saldırdılar

Sipariş yüzünden saldırıya uğrayan savcı tek tek anlattı: Kafama yumruk atıldı! 9,5 aylık kızım yere düştü

Sipariş yüzünden saldırıya uğrayan savcı tek tek anlattı: Kafama yumruk atıldı! 9,5 aylık kızım yere düştü

Sakarya'da 'taciz' gerginliği

Sakarya'da 'taciz' gerginliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.