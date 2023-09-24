‘Şirinler’ çetesi operasyonun görüntüleri ortaya çıktı; polis kapıyı zırhlı araçla kırmış
Mynet Haber
19 dakika önce
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Adana’da ‘Şirinler’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 şüphelinin tutuklandığı operasyon anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Polisin, örgüte ait evin koçbaşıyla kırılmayan demir kapısını zırhlı araçla kırdığı görüldü.
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