Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş, tutuklandı

Şırnak'ta yolda yürüyen bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilen ve olay sırasında alkollü olan uzman çavuş Z.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.