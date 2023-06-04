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Şişli’de gece kulübünde dehşet anları! Şovun sonu kötü bitti: Alev alev yandılar

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

Şişli’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto parlayınca o esnada içeride eğlenen birkaç kişi yanarak yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri işletme çalışanlarını gözaltına aldı.

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