VİDEO

Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı

Kanal Finans

Kanal Finans

17 dakika önce

Son dönemde kamuoyunda geniş yer alan sivrisinek istilaları sonucunda pencere ve kapı sineklikleri için yoğun talep oluştuğunu belirten Mahmut Yıldırım, “Üretim kapasitemiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı” dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı 01:05

Bakan Uraloğlu: “Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz” 01:09

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan 'ekmek fiyatı' açıklaması 04:39

Bakan Şimşek: "Türkiye BAE ile ticarete açık" 04:22

Önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin TL olan arabaya bakın ne fiyat yazdı! 2. el araç fiyatlarında kısıtlama başlasa da onlar uymuyor 'Hala sıfırın üstünde...' 02:06

Vatandaşlar ‘Yerinde Dönüşüm’ için sıraya girdi 01:38

Deprem korkusu atlatıldıktan sonra Diyarbakır’da arazi fiyatları düştü 01:08

Fahiş kiralardan kurtulup, bu ilçeye yerleştiler 05:05

İstanbul'da ekmeğin fiyatı ilçeden ilçeye değişiyor 04:51

Bahçeli: Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır 03:18

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı

Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı

Bakan Uraloğlu: “Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz”

Bakan Uraloğlu: “Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz”

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Bakan Şimşek: "Türkiye BAE ile ticarete açık"

Bakan Şimşek: "Türkiye BAE ile ticarete açık"

Önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin TL olan arabaya bakın ne fiyat yazdı! 2. el araç fiyatlarında kısıtlama başlasa da onlar uymuyor 'Hala sıfırın üstünde...'

Önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin TL olan arabaya bakın ne fiyat yazdı! 2. el araç fiyatlarında kısıtlama başlasa da onlar uymuyor 'Hala sıfırın üstünde...'

Vatandaşlar ‘Yerinde Dönüşüm’ için sıraya girdi

Vatandaşlar ‘Yerinde Dönüşüm’ için sıraya girdi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.