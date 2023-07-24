Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı

Son dönemde kamuoyunda geniş yer alan sivrisinek istilaları sonucunda pencere ve kapı sineklikleri için yoğun talep oluştuğunu belirten Mahmut Yıldırım, “Üretim kapasitemiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı” dedi.