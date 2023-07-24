Sivrisinek istilaları sineklik siparişlerini yüzde 60 arttırdı
Kanal Finans
17 dakika önce
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Son dönemde kamuoyunda geniş yer alan sivrisinek istilaları sonucunda pencere ve kapı sineklikleri için yoğun talep oluştuğunu belirten Mahmut Yıldırım, “Üretim kapasitemiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 arttı” dedi.
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