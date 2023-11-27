Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...
Mynet Trend
8 dakika önce
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Brezilya'da Linda Mel isimli şarkıcı konseri sırasında kendine özgür bir hareket geliştirdi. Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntülerde şarkıcı Mel'in, iç çamaşarından seyircilere içecek içirdiği görüldü.
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