Skandal görüntüler! Binlerce kişinin içinde seyircisine iç çamaşırından içecek içirdi...

Brezilya'da Linda Mel isimli şarkıcı konseri sırasında kendine özgür bir hareket geliştirdi. Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntülerde şarkıcı Mel'in, iç çamaşarından seyircilere içecek içirdiği görüldü.