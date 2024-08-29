Sokak ortasında dayak yedi, yoldan geçenler izledi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın darbedildiği esnada, "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.