Sokak ortasında dehşet kamerada! Eşini tekme tokat döverek bayılttı
Mynet Haber
51 dakika önce
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İzmir'in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi olduğu iddia edilen adamdan sokak ortasında dayak yiyen kadın yerde baygınlık geçirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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