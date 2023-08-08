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Sokak ortasında dehşet kamerada! Eşini tekme tokat döverek bayılttı

Mynet Haber

Mynet Haber

51 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi olduğu iddia edilen adamdan sokak ortasında dayak yiyen kadın yerde baygınlık geçirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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