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'Son salisede duyduk! İki can kurtardık' Cenazeleri almaya gelmişlerdi... Kızıyla birlikte sağ bulunan baba: Sizi çok seviyorum

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Büyük yıkım yaşanan Hatay, Antakya'dan bir güzel haber daha geldi. Binadan cenazeleri almaya gelen ekipler, son kez seslenince 6 yaşındaki kızı ve babasını sağ olarak çıkarmayı başardı. 5 saatlik çalışma sonrası önce çocuk, sonra baba enkaz yığınından çıkarıldı. Ekip, "Vefat edenleri çıkarmak için gelmiştik. Son kez yaptığımız sesli aramada saliselerle baba ve kızının sesini duyduk. O sesi bize Allah duyurdu." dedi. Enkazdayken ekiplerden su isteyen baba, çıkınca "Sizi çok seviyorum" dedi.

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