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Kanal Finans

2 saat önce

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş: “2025 yılında emekli olacaklara 2024 yılındaki parametrelerin kullanılması söz konusu olabilir”

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2025'te emekli olanların zarar etmemesi adına çalışma yapılacağına işaret ederek, “2025 yılında emekli olacakların zarar etmemesi için 2024 yılındaki parametrelerin kullanılması söz konusu olabilir” dedi.

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