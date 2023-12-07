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Sosyal medya fenomeni "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Sosyal medya fenomeni G.B. sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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