Sosyal medya fenomeni "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı
Mynet Haber
1 saat önce
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Sosyal medya fenomeni G.B. sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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