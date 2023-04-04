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Sosyal medyada gündem yaratan görüntü! Otobüste görenler şaşkına döndü... Vlamidir Putin’e ikizi kadar benziyor

Mynet Trend

Mynet Trend

15 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzeyen bir kişinin yolcu otobüsünde çekilen görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Otobüste telefonuyla oynayan adamı görenler, Putin'i andırması nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi.

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