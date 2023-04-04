Sosyal medyada gündem yaratan görüntü! Otobüste görenler şaşkına döndü... Vlamidir Putin’e ikizi kadar benziyor
Mynet Trend
15 dakika önce
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzeyen bir kişinin yolcu otobüsünde çekilen görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Otobüste telefonuyla oynayan adamı görenler, Putin'i andırması nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi.
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