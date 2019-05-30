Sosyal medyada tartışma yarattı! Doktorlar uyarıyor ama...

Vücuduna yağ bazlı içerik olan sintol enjekte ettiren Valdir Segato, doktorlar tarafından sık sık ölüm riski konusunda uyarılıyor. Ancak tüm uyarılara rağmen vücuduna sintol enjekte ettirmekten bir türlü vazgeçmiyor.

Yağ, alkol, ağrı kesici gibi maddelerin karışımından oluşan sintolun vücutta ağır tahribata yol açtığı biliniyor.

Uzmanlar vücuda sintol enjekte ettirmenin sinir sistemine zarar verebileceği, enfeksiyona yol açabileceği, yaralara ve kalp krizine neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Kasları iri gösteren bu karışım sebebiyle ölen kişilerin de olduğu biliniyor.

Vücut geliştirmenin yalnızca sporla gerçekleşemeyeceğini düşündüğü için saymakla bitmeyen zararına rağmen 2013 yılından bu yana sintol enjeksiyonu yaptırmaya devam eden Valdir Segato, sintol enjeksiyonu sayesinde biseps kalınlığının iki kat arttığını ve 60 cm'e çıktığını söylüyor.

Valdir Segato, fotoğraflardan şüphe duyanlar için hesabındaki son paylaşımda, 'Fotoşop yok' notunu düştü. Vücut ölçülerinin gerçek olduğunu kanıtlamaya yönelik çabalarına rağmen bazı kullanıcılar yine de açıklamaları ve kanıt olarak gösterilen paylaşımları yeterli bulmuyor.