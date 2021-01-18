SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 18 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:34
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mustafa Dalcı
  Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 4 Serdar Aziz
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 13 Enner Valencia
  • 10 Mbwana Samatta
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 27 Mame Thiam

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo Friedrich
  • 8 Tiago Pinto
  • 89 Atila Turan
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 6 Atakan Çankaya
  • 35 Daniel Lukasik
  • 11 Saba Lobjanidze
  • 88 Endri Cekici
  • 42 Idriz Voca
  • 28 Joseph Paintsil
  • 9 Jonathan Bolingi

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 3 Mauricio Lemos
  • 71 İsmail Yüksek
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 73 Serhat Ahmetoğlu
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 9 Papiss Cisse
  • 57 Eyüp Akcan

Yedekler

  • 1 Korcan Çelikay
  • 4 Erdi Dikmen
  • 61 Yusuf Eren Göktaş
  • 20 Alper Potuk
  • 10 Orkan Çınar
  • 14 Assane Diousse
  • 18 Şahverdi Çetin
  • 21 Berke Gürbüz
  • 22 Torgeir Borven
  • 77 Emre Güral
Takım
O
Av
P
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