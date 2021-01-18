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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:34
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
MKE Ankaragücü
Mustafa Dalcı
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
4
Serdar Aziz
37
Filip Novak
26
Marcel Tisserand
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
13
Enner Valencia
10
Mbwana Samatta
7
Ozan Tufan
14
Dimitris Pelkas
27
Mame Thiam
MKE Ankaragücü
25
Ricardo Friedrich
8
Tiago Pinto
89
Atila Turan
50
Zvonimir Sarlija
6
Atakan Çankaya
35
Daniel Lukasik
11
Saba Lobjanidze
88
Endri Cekici
42
Idriz Voca
28
Joseph Paintsil
9
Jonathan Bolingi
Yedekler
15
Harun Tekin
18
Sadık Çiftpınar
3
Mauricio Lemos
71
İsmail Yüksek
52
Uğur Kaan Yıldız
73
Serhat Ahmetoğlu
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
9
Papiss Cisse
57
Eyüp Akcan
Yedekler
1
Korcan Çelikay
4
Erdi Dikmen
61
Yusuf Eren Göktaş
20
Alper Potuk
10
Orkan Çınar
14
Assane Diousse
18
Şahverdi Çetin
21
Berke Gürbüz
22
Torgeir Borven
77
Emre Güral
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.