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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 17 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:25
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Beşiktaş - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Galatasaray

  • 34 Okan Koçuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 66 Arda Turan
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 90 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 41 Kartal Kayra Yılmaz
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 14 Martin Linnes
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 20 Emre Akbaba
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
Takım
O
Av
P
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