HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:25
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Galatasaray
Fatih Terim
Beşiktaş - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Galatasaray
34
Okan Koçuk
2
Şener Özbayraklı
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
17
Oğulcan Çağlayan
13
Oghenekaro Etebo
90
Mbaye Diagne
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
21
Fabrice N'Sakala
46
Serdar Saatçi
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
70
Gökhan Töre
43
Bernard Mensah
26
Dorukhan Toköz
41
Kartal Kayra Yılmaz
7
Georges-Kevin N'Koudou
Yedekler
99
Fatih Öztürk
14
Martin Linnes
49
Valentine Ozornwafor
8
Ryan Babel
89
Sofiane Feghouli
15
Ryan Donk
19
Ömer Bayram
54
Emre Kılınç
20
Emre Akbaba
18
Kerem Aktürkoğlu
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.