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STADYUM:
Antalya Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:48
MÖ
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fraport TAV Antalyaspor
25
Ruud Boffin
13
Fedor Kudryashov
2
Ersan Gülüm
4
Naldo
77
Bünyamin Balcı
8
Nuri Şahin
16
Fredy
88
Hakan Özmert
23
Amilton
41
Gökdeniz Bayrakdar
11
Dever Orgill
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
32
Edgar Ie
5
Majid Hosseini
3
Marlon Rodrigues
99
Serkan Asan
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
8
Lewis Baker
61
Abdulkadir Parmak
10
Abdülkadir Ömür
21
Djaniny
Yedekler
1
Doğukan Özkan
35
Ferhat Kaplan
6
Eren Albayrak
9
Sidney Sam
7
Doğukan Sinik
28
Omar Imeri
15
Mevlüt Han Ekelik
24
Serdar Poyraz
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Erce Kardeşler
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.