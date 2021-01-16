SPOR
STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 16 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:48
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 2 Ersan Gülüm
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 88 Hakan Özmert
  • 23 Amilton
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar
  • 11 Dever Orgill

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 5 Majid Hosseini
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 1 Doğukan Özkan
  • 35 Ferhat Kaplan
  • 6 Eren Albayrak
  • 9 Sidney Sam
  • 7 Doğukan Sinik
  • 28 Omar Imeri
  • 15 Mevlüt Han Ekelik
  • 24 Serdar Poyraz
  • 18 Adis Jahovic

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 13 Vitor Hugo
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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