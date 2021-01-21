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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:28
MÖ
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe
Erol Bulut
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Demir Grup Sivasspor
30
Mamadou Samassa
88
Caner Osmanpaşa
3
Uğur Çiftçi
8
Robin Yalçın
4
Aaron Appindangoye
6
Claudemir
7
Max Gradel
37
Hakan Arslan
76
Fayçal Fajr
17
Erdoğan Yeşilyurt
9
Mustapha Yatabare
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
37
Filip Novak
18
Sadık Çiftpınar
26
Marcel Tisserand
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
13
Enner Valencia
10
Mbwana Samatta
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
27
Mame Thiam
Yedekler
25
Muammer Yıldırım
35
Ali Şaşal Vural
58
Ziya Erdal
87
Marcelo Goiano
14
Samba Camara
5
Isaac Cofie
20
Kerem Atakan Kesgin
2
Arouna Kone
80
Olarenwaju Kayode
29
Casimir Ninga
Yedekler
15
Harun Tekin
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
3
Mauricio Lemos
5
Jose Sosa
71
İsmail Yüksek
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Uğur Kaan Yıldız
33
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Papiss Cisse
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