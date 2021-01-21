SPOR

CANLI
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:28
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Demir Grup Sivasspor

  • 30 Mamadou Samassa
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 8 Robin Yalçın
  • 4 Aaron Appindangoye
  • 6 Claudemir
  • 7 Max Gradel
  • 37 Hakan Arslan
  • 76 Fayçal Fajr
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt
  • 9 Mustapha Yatabare

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 37 Filip Novak
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Marcel Tisserand
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 13 Enner Valencia
  • 10 Mbwana Samatta
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 25 Muammer Yıldırım
  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 58 Ziya Erdal
  • 87 Marcelo Goiano
  • 14 Samba Camara
  • 5 Isaac Cofie
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 2 Arouna Kone
  • 80 Olarenwaju Kayode
  • 29 Casimir Ninga

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Mauricio Lemos
  • 5 Jose Sosa
  • 71 İsmail Yüksek
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 9 Papiss Cisse
  • 99 Kemal Ademi
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.