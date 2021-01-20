SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 20 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 19:38
36'
2 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
9' Emre Akbaba 17' Sofiane Feghouli
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor
Yalçın Koşukavak
  Galatasaray - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  • 35'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Fabiano Leismann, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 35'
    Yukatel Denizlispor, Recep Niyaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 35'
    Yukatel Denizlispor takımından Recep Niyaz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 35'
    Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Recep Niyaz geçiyor.
  • 35'
    Galatasaray takımında Marcelo Saracchi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mattheiu Dossevi.
  • 33'
    Galatasaray takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
  • 32'
    Hadi Sacko – Ryan Donk mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
  • 32'
    Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
  • 31'
    Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
  • 31'
    Galatasaray takımında Martin Linnes faul yapıyor.
  • 31'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Younes Belhanda geçiyor.
  • 31'
    Yukatel Denizlispor takımında Hugo Rodallega, sarı kart görüyor.
  • 31'
    Marcao, Hugo Rodallega tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 30'
    Yukatel Denizlispor takımında Zakarya Bergdich faul yapıyor.
  • 28'
    Galatasaray, Ryan Donk ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 28'
    Hugo Rodallega ile Ryan Donk arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hugo Rodallega. Yarı alanın ortalarından Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
  • 28'
    Yukatel Denizlispor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
  • 27'
    Galatasaray takımında Ryan Donk faul yapıyor.
  • 27'
    Yukatel Denizlispor, Radoslaw Murawski ile serbest vuruş kullanacak.
  • 27'
    Hadi Sacko, Emre Akbaba tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Denizlispor serbest vuruş kullanacak.
  • 26'
    Galatasaray takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 26'
    Younes Belhanda ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 26'
    Galatasaray, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 26'
    Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 25'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 24'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
  • 23'
    Yukatel Denizlispor, Mattheiu Dossevi ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 23'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mattheiu Dossevi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
  • 19'
    Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.
  • 17'
    GOL! Galatasaray, Sofiane Feghouli ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
  • 16'
    Yukatel Denizlispor takımından Tiago Lopes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 15'
    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sofiane Feghouli
  • 15'
    Emre Akbaba ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 15'
    Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 14'
    Emre Akbaba ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 14'
    Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 12'
    Yukatel Denizlispor takımında Hadi Sacko faul yapıyor.
  • 12'
    Younes Belhanda rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 12'
    Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
  • 11'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Younes Belhanda kullanacak.
  • 11'
    Recep Niyaz ile Younes Belhanda arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Recep Niyaz.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
  • 9'
    Younes Belhanda, gol pasını veren isim.
  • 9'
    GOL! Emre Akbaba takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 8'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Martin Linnes kullanacak.
  • 8'
    Yukatel Denizlispor takımında Radoslaw Murawski topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
  • 7'
    Hugo Rodallega, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
  • 7'
    Yukatel Denizlispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Rodallega.
  • 6'
    Galatasaray takımında Taylan Antalyalı, sarı kart görüyor.
  • 6'
    Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
  • 4'
    Ryan Babel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 3'
    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Tiago Lopes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı 6'
  • 20 Emre Akbaba
  • 8 Ryan Babel

Yukatel Denizlispor

  • 29 Costel Pantilimon
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 2 Tiago Lopes
  • 91 Fabiano Leismann
  • 3 Muhammet Özkal
  • 14 Mattheiu Dossevi
  • 20 Recep Niyaz
  • 9 Hadi Sacko
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 28 Angelo Sagal
  • 7 Hugo Rodallega 31'

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 34 Okan Koçuk
  • 27 Christian Luyindama
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 77 Jesse Sekidika
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 80 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 19 Cenk Gönen
  • 23 Sakıb Aytaç
  • 76 Özer Özdemir
  • 77 Emirhan Kaşcıoğlu
  • 17 Ahmed Yasin
  • 24 Fede Varela
  • 88 Alihan Kalkan
  • 94 Muhammed Eren Kıryolcu
  • 65 Mert Sarıkuş
  • 25 Veton Tusha
Takım
O
Av
P
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