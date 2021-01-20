  Galatasaray - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı

-
35'
Ceza sahası içinde topla buluşan Fabiano Leismann, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
35'
Yukatel Denizlispor, Recep Niyaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
35'
Yukatel Denizlispor takımından Recep Niyaz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
35'
Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Recep Niyaz geçiyor.
-
35'
Galatasaray takımında Marcelo Saracchi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mattheiu Dossevi.
-
33'
Galatasaray takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
-
32'
Hadi Sacko – Ryan Donk mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
-
32'
Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
-
31'
Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
-
31'
Galatasaray takımında Martin Linnes faul yapıyor.
-
31'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Younes Belhanda geçiyor.
-
31'
Yukatel Denizlispor takımında Hugo Rodallega, sarı kart görüyor.
-
31'
Marcao, Hugo Rodallega tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
-
30'
Yukatel Denizlispor takımında Zakarya Bergdich faul yapıyor.
-
28'
Galatasaray, Ryan Donk ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
-
28'
Hugo Rodallega ile Ryan Donk arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hugo Rodallega. Yarı alanın ortalarından Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
-
28'
Yukatel Denizlispor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
-
27'
Galatasaray takımında Ryan Donk faul yapıyor.
-
27'
Yukatel Denizlispor, Radoslaw Murawski ile serbest vuruş kullanacak.
-
27'
Hadi Sacko, Emre Akbaba tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Denizlispor serbest vuruş kullanacak.
-
26'
Galatasaray takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
26'
Younes Belhanda ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
26'
Galatasaray, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
26'
Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
25'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
24'
Ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
-
23'
Yukatel Denizlispor, Mattheiu Dossevi ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
23'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mattheiu Dossevi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
20'
Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
20'
Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.
-
19'
Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.
-
17'
GOL! Galatasaray, Sofiane Feghouli ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
-
16'
Yukatel Denizlispor takımından Tiago Lopes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
15'
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sofiane Feghouli
-
15'
Emre Akbaba ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
15'
Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
14'
Emre Akbaba ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
14'
Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
13'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
12'
Yukatel Denizlispor takımında Hadi Sacko faul yapıyor.
-
12'
Younes Belhanda rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
12'
Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
-
11'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Younes Belhanda kullanacak.
-
11'
Recep Niyaz ile Younes Belhanda arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Recep Niyaz.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
-
9'
Younes Belhanda, gol pasını veren isim.
-
9'
GOL! Emre Akbaba takımını öne geçiren golü atıyor.
-
8'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Martin Linnes kullanacak.
-
8'
Yukatel Denizlispor takımında Radoslaw Murawski topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
-
7'
Hugo Rodallega, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
-
7'
Yukatel Denizlispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Rodallega.
-
6'
Galatasaray takımında Taylan Antalyalı, sarı kart görüyor.
-
6'
Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
-
4'
Ryan Babel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
3'
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
3'
Tiago Lopes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.