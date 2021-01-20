  Galatasaray - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı

35' Ceza sahası içinde topla buluşan Fabiano Leismann, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35' Yukatel Denizlispor, Recep Niyaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

35' Yukatel Denizlispor takımından Recep Niyaz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

35' Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Recep Niyaz geçiyor.

35' Galatasaray takımında Marcelo Saracchi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mattheiu Dossevi.

33' Galatasaray takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

32' Hadi Sacko – Ryan Donk mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

32' Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.

31' Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.

31' Galatasaray takımında Martin Linnes faul yapıyor.

31' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Younes Belhanda geçiyor.

31' Yukatel Denizlispor takımında Hugo Rodallega, sarı kart görüyor.

31' Marcao, Hugo Rodallega tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

30' Yukatel Denizlispor takımında Zakarya Bergdich faul yapıyor.

28' Galatasaray, Ryan Donk ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

28' Hugo Rodallega ile Ryan Donk arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Hugo Rodallega. Yarı alanın ortalarından Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

28' Yukatel Denizlispor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.

27' Galatasaray takımında Ryan Donk faul yapıyor.

27' Yukatel Denizlispor, Radoslaw Murawski ile serbest vuruş kullanacak.

27' Hadi Sacko, Emre Akbaba tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Denizlispor serbest vuruş kullanacak.

26' Galatasaray takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26' Younes Belhanda ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

26' Galatasaray, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

26' Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

25' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

24' Ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

23' Yukatel Denizlispor, Mattheiu Dossevi ile köşe vuruşu kullanıyor.

23' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mattheiu Dossevi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Yukatel Denizlispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Angelo Sagal geçiyor.

19' Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.

17' GOL! Galatasaray, Sofiane Feghouli ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

16' Yukatel Denizlispor takımından Tiago Lopes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sofiane Feghouli

15' Emre Akbaba ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

15' Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

14' Emre Akbaba ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

14' Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ryan Babel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Yukatel Denizlispor takımında Hadi Sacko faul yapıyor.

12' Younes Belhanda rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.

11' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Younes Belhanda kullanacak.

11' Recep Niyaz ile Younes Belhanda arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Recep Niyaz.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

9' Younes Belhanda, gol pasını veren isim.

9' GOL! Emre Akbaba takımını öne geçiren golü atıyor.

8' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Martin Linnes kullanacak.

8' Yukatel Denizlispor takımında Radoslaw Murawski topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

7' Hugo Rodallega, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

7' Yukatel Denizlispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hugo Rodallega.

6' Galatasaray takımında Taylan Antalyalı, sarı kart görüyor.

6' Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.

4' Ryan Babel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

3' Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Tiago Lopes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.