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STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:02
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Şenol Can
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Fatih Karagümrük - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fatih Karagümrük

  • 2 Emiliano Viviano
  • 26 Vegar Hedenstad
  • 3 Alparslan Erdem
  • 37 Gaston Campi
  • 22 Fatih Kuruçuk
  • 91 Andrea Bertolacci
  • 16 Fabio Borini
  • 20 Badou Ndiaye
  • 4 Koray Altınay
  • 18 Alassane Ndao
  • 9 Artur Sobiech

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 43 Bernard Mensah
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Yedekler

  • 93 Aykut Özer
  • 21 Murat Sarıgül
  • 71 Jimmy Durmaz
  • 96 Emre Çolak
  • 19 Yannis Salibur
  • 23 Aksel Aktaş
  • 14 Efe Tatlı
  • 17 Muhammed Pehlivan
  • 27 Serhat Ahmetoğlu
  • 11 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 23 Welinton Silva
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 27 Atakan Üner
Takım
O
Av
P
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