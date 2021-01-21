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STADYUM:
Atatürk Olimpiyat
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:02
MÖ
Fatih Karagümrük
Şenol Can
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Fatih Karagümrük - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Fatih Karagümrük
2
Emiliano Viviano
26
Vegar Hedenstad
3
Alparslan Erdem
37
Gaston Campi
22
Fatih Kuruçuk
91
Andrea Bertolacci
16
Fabio Borini
20
Badou Ndiaye
4
Koray Altınay
18
Alassane Ndao
9
Artur Sobiech
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
7
Georges-Kevin N'Koudou
43
Bernard Mensah
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Yedekler
93
Aykut Özer
21
Murat Sarıgül
71
Jimmy Durmaz
96
Emre Çolak
19
Yannis Salibur
23
Aksel Aktaş
14
Efe Tatlı
17
Muhammed Pehlivan
27
Serhat Ahmetoğlu
11
Mevlüt Erdinç
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
23
Welinton Silva
46
Serdar Saatçi
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
70
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
26
Dorukhan Toköz
27
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