HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 19:04
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
İttifak Holding Konyaspor
İsmail Kartal
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
3'
İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
99
Serkan Asan
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
8
Lewis Baker
61
Abdulkadir Parmak
10
Abdülkadir Ömür
21
Djaniny
İttifak Holding Konyaspor
13
Ibrahim Sehic
89
Nejc Skubic
26
Barış Yardımcı
42
Abdülkerim Bardakçı
6
Ahmet Çalık
7
Ömer Ali Şahiner
17
Sokol Cikalleshi
27
Ismael Diomande
8
Marko Jevtovic
18
Amir Hadziahmetovic
23
Artem Kravets
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Kamil Ahmet Çörekçi
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
24
Flavio Da Silva
2
Berat Özdemir
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
79
Benik Afobe
Yedekler
34
Eray Birniçan
4
Adil Demirbağ
28
Musa Çağıran
11
Deni Milosevic
19
Levan Shengelia
16
Oğuz Kağan Güçtekin
32
Ali Karakaya
14
Zymer Bytyqi
70
Samuel Eduok
88
Erdon Daci
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.