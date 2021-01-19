SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 19:04
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İsmail Kartal
  Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 3'
    İttifak Holding Konyaspor takımından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 21 Djaniny

İttifak Holding Konyaspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 89 Nejc Skubic
  • 26 Barış Yardımcı
  • 42 Abdülkerim Bardakçı
  • 6 Ahmet Çalık
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 17 Sokol Cikalleshi
  • 27 Ismael Diomande
  • 8 Marko Jevtovic
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 23 Artem Kravets

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 4 Adil Demirbağ
  • 28 Musa Çağıran
  • 11 Deni Milosevic
  • 19 Levan Shengelia
  • 16 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 32 Ali Karakaya
  • 14 Zymer Bytyqi
  • 70 Samuel Eduok
  • 88 Erdon Daci
Takım
O
Av
P
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