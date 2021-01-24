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Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Ali Şansalan
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:23
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Göztepe
Ünal Karaman
Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
18
Rachid Ghezzal
43
Bernard Mensah
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Göztepe
70
İrfan Can Eğribayat
4
Cristian Titi
41
Berkan Emir
3
Marko Mihojevic
77
Murat Paluli
8
Soner Aydoğdu
32
Peter Zulj
11
Zlatko Tripic
7
Halil Akbunar
60
Obinna Nwobodo
9
Cherif Ndiaye
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
33
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçi
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
70
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
26
Dorukhan Toköz
27
Atakan Üner
7
Georges-Kevin N'Koudou
Yedekler
16
Balazs Megyeri
33
Atınç Nukan
68
Dzenan Burekovic
2
Kerim Alıcı
5
Alpaslan Öztürk
6
Kubilay Sönmez
22
Brown Ideye
99
Stefano Napoleoni
80
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Fousseni Diabate
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