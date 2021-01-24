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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 24 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:23
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Göztepe
Göztepe
Ünal Karaman
  Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 43 Bernard Mensah
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Göztepe

  • 70 İrfan Can Eğribayat
  • 4 Cristian Titi
  • 41 Berkan Emir
  • 3 Marko Mihojevic
  • 77 Murat Paluli
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 32 Peter Zulj
  • 11 Zlatko Tripic
  • 7 Halil Akbunar
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 9 Cherif Ndiaye

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 27 Atakan Üner
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou

Yedekler

  • 16 Balazs Megyeri
  • 33 Atınç Nukan
  • 68 Dzenan Burekovic
  • 2 Kerim Alıcı
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 22 Brown Ideye
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 80 Beykan Şimşek
  • 29 Fousseni Diabate
Takım
O
Av
P
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