SPOR

CANLI
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 23 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 15:31
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Gençlerbirliği - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Gençlerbirliği

  • 44 Übeyd Adıyaman
  • 15 Zargo Toure
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 4 Arda Kızıldağ
  • 27 Ömürcan Artan
  • 21 Daniel Candeias
  • 23 Piris da Motta
  • 10 Sefa Yılmaz
  • 7 Dominik Furman
  • 8 Soner Dikmen
  • 13 Giovanni Sio

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 21 Djaniny
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 37 Yasin Davuş
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 14 Metehan Mert
  • 33 Floyd Ayite
  • 88 Murat Yıldırım
  • 63 Mustafa Seyhan
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 9 Bogdan Stancu
  • 17 İlker Karakaş
  • 26 Sami Gökhan Altıparmak

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.