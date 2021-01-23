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STADYUM:
Eryaman Stadyumu
HAKEM :
Mustafa Öğretmenoğlu
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 15:31
MÖ
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Gençlerbirliği - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gençlerbirliği
44
Übeyd Adıyaman
15
Zargo Toure
39
Pierre-Yves Polomat
4
Arda Kızıldağ
27
Ömürcan Artan
21
Daniel Candeias
23
Piris da Motta
10
Sefa Yılmaz
7
Dominik Furman
8
Soner Dikmen
13
Giovanni Sio
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
99
Serkan Asan
9
Anthony Nwakaeme
21
Djaniny
61
Abdulkadir Parmak
24
Flavio Da Silva
2
Berat Özdemir
18
Caleb Ekuban
Yedekler
37
Yasin Davuş
3
Halil İbrahim Pehlivan
14
Metehan Mert
33
Floyd Ayite
88
Murat Yıldırım
63
Mustafa Seyhan
19
Rahmetullah Berişbek
9
Bogdan Stancu
17
İlker Karakaş
26
Sami Gökhan Altıparmak
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Kamil Ahmet Çörekçi
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
14
Hakan Yeşil
79
Benik Afobe
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