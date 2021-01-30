  Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

-
17'
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
-
16'
Emir Dilaver, ceza sahası içinde sağ çaprazda Serdar Aziz tarafından faule maruz kalıyor. Çaykur Rizespor maça serbest vuruş ile başlayacak.
-
16'
Fenerbahçe takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
-
15'
Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.
-
12'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Enner Valencia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
10'
Fenerbahçe takımından Dimitris Pelkas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
9'
Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
9'
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
9'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
8'
Çaykur Rizespor takımından Konrad Michalak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
7'
Attila Szalai altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
7'
Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
7'
Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
7'
Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
6'
Fenerbahçe takımından Enner Valencia rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
5'
Fenerbahçe takımından Nazım Sangare sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
4'
Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
4'
Çaykur Rizespor takımından Dario Melnjak sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.