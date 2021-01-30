  Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

17' Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.

16' Emir Dilaver, ceza sahası içinde sağ çaprazda Serdar Aziz tarafından faule maruz kalıyor. Çaykur Rizespor maça serbest vuruş ile başlayacak.

16' Fenerbahçe takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.

15' Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.

12' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Enner Valencia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10' Fenerbahçe takımından Dimitris Pelkas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.

9' Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8' Çaykur Rizespor takımından Konrad Michalak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Attila Szalai altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

7' Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

7' Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

6' Fenerbahçe takımından Enner Valencia rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5' Fenerbahçe takımından Nazım Sangare sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4' Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4' Çaykur Rizespor takımından Dario Melnjak sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.