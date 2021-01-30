SPOR

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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 30 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 19:17
17'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Marius Sumudica
  Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  • 17'
    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
  • 16'
    Emir Dilaver, ceza sahası içinde sağ çaprazda Serdar Aziz tarafından faule maruz kalıyor. Çaykur Rizespor maça serbest vuruş ile başlayacak.
  • 16'
    Fenerbahçe takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
  • 15'
    Çaykur Rizespor takımında Fernando Boldrin faul yapıyor.
  • 12'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Enner Valencia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 10'
    Fenerbahçe takımından Dimitris Pelkas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 9'
    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 8'
    Çaykur Rizespor takımından Konrad Michalak sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Attila Szalai altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 7'
    Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 7'
    Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 6'
    Fenerbahçe takımından Enner Valencia rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 5'
    Fenerbahçe takımından Nazım Sangare sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 4'
    Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 4'
    Çaykur Rizespor takımından Dario Melnjak sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 13 Enner Valencia
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 27 Mame Thiam
  • 10 Mbwana Samatta

Çaykur Rizespor

  • 25 Gökhan Akkan
  • 24 Emir Dilaver
  • 55 Mykola Morozyuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 80 Yassine Meriah
  • 10 Fernando Boldrin
  • 88 Damjan Djokovic
  • 23 Godfred Donsah
  • 8 Fabricio Baiano
  • 17 Konrad Michalak
  • 18 Braian Samudio

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 37 Filip Novak
  • 3 Mauricio Lemos
  • 5 Jose Sosa
  • 6 Tolga Ciğerci
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 71 İsmail Yüksek
  • 9 Papiss Cisse
  • 99 Kemal Ademi

Yedekler

  • 30 Zafer Görgen
  • 1 Tarık Çetin
  • 27 Murat Sağlam
  • 3 Dimitrios Chatziisaias
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 26 Onur Bulut
  • 66 Doğan Erdoğan
  • 37 Fernando Andrade
  • 14 Alexander Soderlund
Takım
O
Av
P
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