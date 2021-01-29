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STADYUM: Kalyon Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 29 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:48
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Ricardo Sa Pinto
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Gaziantep FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 11 Güray Vural
  • 6 Alin Tosca
  • 3 Papy Djilobodji
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 16 Pawel Olkowski
  • 74 Amedej Vetrih
  • 44 Alexandru Maxim
  • 8 Jefferson Nogueira
  • 27 Kevin Mirallas
  • 94 Nouha Dicko

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 66 Arda Turan
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 8 Ryan Babel

Yedekler

  • 25 Çağlar Şahin Akbaba
  • 13 Junior Morais
  • 4 Ulaş Zengin
  • 77 Enver Cenk Şahin
  • 32 Osama Rashid
  • 28 Andre Sousa
  • 20 Zvonimir Kozulj
  • 14 Bilal Başacıkoğlu
  • 26 Mirza Cihan
  • 7 Kenan Özer

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 27 Christian Luyindama
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 19 Ömer Bayram
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 7 Henry Onyekuru
  • 11 Halil Dervişoğlu
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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