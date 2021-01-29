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STADYUM:
Kalyon Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:48
MÖ
Gaziantep FK
Ricardo Sa Pinto
Galatasaray
Fatih Terim
Gaziantep FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gaziantep FK
1
Günay Güvenç
11
Güray Vural
6
Alin Tosca
3
Papy Djilobodji
17
Oğuz Ceylan
16
Pawel Olkowski
74
Amedej Vetrih
44
Alexandru Maxim
8
Jefferson Nogueira
27
Kevin Mirallas
94
Nouha Dicko
Galatasaray
1
Fernando Muslera
15
Ryan Donk
14
Martin Linnes
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
66
Arda Turan
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
8
Ryan Babel
Yedekler
25
Çağlar Şahin Akbaba
13
Junior Morais
4
Ulaş Zengin
77
Enver Cenk Şahin
32
Osama Rashid
28
Andre Sousa
20
Zvonimir Kozulj
14
Bilal Başacıkoğlu
26
Mirza Cihan
7
Kenan Özer
Yedekler
34
Okan Koçuk
27
Christian Luyindama
49
Valentine Ozornwafor
19
Ömer Bayram
13
Oghenekaro Etebo
18
Kerem Aktürkoğlu
7
Henry Onyekuru
11
Halil Dervişoğlu
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