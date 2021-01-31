SPOR

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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 31 Jan 2021 | 19:00 | şuan: 18:50
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Beşiktaş - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 43 Bernard Mensah
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 9 Güven Yalçın
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 8 Lewis Baker
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
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