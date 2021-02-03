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STADYUM:
Antalya Stadyumu
HAKEM :
Alper Ulusoy
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:38
MÖ
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fraport TAV Antalyaspor
25
Ruud Boffin
13
Fedor Kudryashov
6
Eren Albayrak
4
Naldo
77
Bünyamin Balcı
8
Nuri Şahin
16
Fredy
89
Veysel Sarı
23
Amilton
28
Omar Imeri
41
Gökdeniz Bayrakdar
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
22
Adem Ljajic
7
Georges-Kevin N'Koudou
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Yedekler
35
Ferhat Kaplan
2
Ersan Gülüm
5
Bahadır Öztürk
9
Sidney Sam
88
Hakan Özmert
17
Serdar Gürler
7
Doğukan Sinik
15
Mevlüt Han Ekelik
14
Jean-Armel Drole
96
Fehmi Koç
Yedekler
61
Emre Bilgin
97
Utku Yuvakuran
4
Francisco Montero
28
Bilal Ceylan
46
Serdar Saatçi
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
43
Bernard Mensah
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Ajdin Hasic
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