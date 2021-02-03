SPOR

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STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 03 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:38
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 6 Eren Albayrak
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 89 Veysel Sarı
  • 23 Amilton
  • 28 Omar Imeri
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 9 Sidney Sam
  • 88 Hakan Özmert
  • 17 Serdar Gürler
  • 7 Doğukan Sinik
  • 15 Mevlüt Han Ekelik
  • 14 Jean-Armel Drole
  • 96 Fehmi Koç

Yedekler

  • 61 Emre Bilgin
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 43 Bernard Mensah
  • 19 Ajdin Hasic
Takım
O
Av
P
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