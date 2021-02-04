SPOR

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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Tugay Kaan Numanoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 04 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:29
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor
Hakan Kutlu
  Trabzonspor - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yukatel Denizlispor

  • 19 Cenk Gönen
  • 22 Mustafa Yumlu
  • 23 Sakıb Aytaç
  • 2 Tiago Lopes
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 20 Recep Niyaz
  • 11 Muris Mesanovic
  • 6 Marvin Bakalorz
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 28 Angelo Sagal
  • 7 Hugo Rodallega

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 29 Costel Pantilimon
  • 30 Ayman Ben Mohamed
  • 76 Özer Özdemir
  • 3 Muhammet Özkal
  • 26 Görkem Can
  • 14 Mattheiu Dossevi
  • 42 Mix Diskerud
  • 17 Ahmed Yasin
  • 70 Hasan Ayaroğlu
  • 61 Ali Yavuz Kol
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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