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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Tugay Kaan Numanoğlu
MAÇ TARİH SAATİ:
04 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:29
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Yukatel Denizlispor
Hakan Kutlu
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
23
Kamil Ahmet Çörekçi
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
8
Lewis Baker
2
Berat Özdemir
21
Djaniny
Yukatel Denizlispor
19
Cenk Gönen
22
Mustafa Yumlu
23
Sakıb Aytaç
2
Tiago Lopes
5
Kubilay Aktaş
20
Recep Niyaz
11
Muris Mesanovic
6
Marvin Bakalorz
8
Radoslaw Murawski
28
Angelo Sagal
7
Hugo Rodallega
Yedekler
16
Erce Kardeşler
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
75
Faruk Can Genç
29
Yunus Mallı
24
Flavio Da Silva
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
14
Hakan Yeşil
79
Benik Afobe
Yedekler
29
Costel Pantilimon
30
Ayman Ben Mohamed
76
Özer Özdemir
3
Muhammet Özkal
26
Görkem Can
14
Mattheiu Dossevi
42
Mix Diskerud
17
Ahmed Yasin
70
Hasan Ayaroğlu
61
Ali Yavuz Kol
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