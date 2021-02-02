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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 02 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 19:00
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
  Galatasaray - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 66 Arda Turan
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 7 Henry Onyekuru
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 8 Ryan Babel

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 42 Ömer Ali Şahiner
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Leo Duarte
  • 22 Fredrik Gulbrandsen
  • 20 Giuliano
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 23 Deniz Türüç
  • 14 Okechukwu Azubuike
  • 27 Enzo Crivelli

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 27 Christian Luyindama
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 10 Younes Belhanda
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 63 Bartuğ Elmaz
  • 31 Mostafa Mohamed
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 26 Carlos Ponck
  • 88 Cemali Sertel
  • 25 Muhammed Emin Sarıkaya
  • 24 Ravil Tagir
  • 28 Tolga Ciğerci
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 19 Demba Ba
  • 9 Junior Fernandes
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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