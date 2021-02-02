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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
02 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 19:00
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Galatasaray - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
15
Ryan Donk
14
Martin Linnes
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
66
Arda Turan
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
7
Henry Onyekuru
13
Oghenekaro Etebo
8
Ryan Babel
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
6
Alexandu Epureanu
42
Ömer Ali Şahiner
3
Hasan Ali Kaldırım
2
Leo Duarte
22
Fredrik Gulbrandsen
20
Giuliano
21
Mahmut Tekdemir
23
Deniz Türüç
14
Okechukwu Azubuike
27
Enzo Crivelli
Yedekler
34
Okan Koçuk
27
Christian Luyindama
49
Valentine Ozornwafor
10
Younes Belhanda
19
Ömer Bayram
20
Emre Akbaba
18
Kerem Aktürkoğlu
63
Bartuğ Elmaz
31
Mostafa Mohamed
11
Halil Dervişoğlu
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
26
Carlos Ponck
88
Cemali Sertel
25
Muhammed Emin Sarıkaya
24
Ravil Tagir
28
Tolga Ciğerci
55
Youssouf Ndayishimiye
19
Demba Ba
9
Junior Fernandes
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