SPOR

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STADYUM: Antakya Atatürk HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 02 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 15:54
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Atakaş Hatayspor

  • 1 Munir Mohamedi
  • 16 Mesut Çaytemel
  • 90 Strahil Popov
  • 55 Yusuf Abdioğlu
  • 6 Jean-Claude Billong
  • 88 Ruben Ribeiro
  • 28 Adama Traore
  • 10 Selim Ilgaz
  • 9 Aaron Boupendza
  • 8 Rayane Aabid
  • 92 Mame Diouf

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 13 Enner Valencia
  • 7 Ozan Tufan
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 71 Ekrem Kılıçarslan
  • 34 Akın Alkan
  • 14 Pablo Santos
  • 23 Abdurrahman Canlı
  • 3 Alexandros Katranis
  • 5 Isaac Sackey
  • 19 Muhammed Mert
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 41 Joseph Akomadi
  • 30 Mohammed Kamara

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 37 Filip Novak
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 3 Mauricio Lemos
  • 67 Mesut Özil
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
Takım
O
Av
P
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