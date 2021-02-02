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STADYUM:
Antakya Atatürk
HAKEM :
Suat Arslanboğa
MAÇ TARİH SAATİ:
02 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 15:54
MÖ
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
Fenerbahçe
Erol Bulut
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Atakaş Hatayspor
1
Munir Mohamedi
16
Mesut Çaytemel
90
Strahil Popov
55
Yusuf Abdioğlu
6
Jean-Claude Billong
88
Ruben Ribeiro
28
Adama Traore
10
Selim Ilgaz
9
Aaron Boupendza
8
Rayane Aabid
92
Mame Diouf
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
13
Enner Valencia
7
Ozan Tufan
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
27
Mame Thiam
Yedekler
71
Ekrem Kılıçarslan
34
Akın Alkan
14
Pablo Santos
23
Abdurrahman Canlı
3
Alexandros Katranis
5
Isaac Sackey
19
Muhammed Mert
2
Burak Çamoğlu
41
Joseph Akomadi
30
Mohammed Kamara
Yedekler
15
Harun Tekin
37
Filip Novak
18
Sadık Çiftpınar
3
Mauricio Lemos
67
Mesut Özil
16
Ferdi Kadıoğlu
52
Uğur Kaan Yıldız
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
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