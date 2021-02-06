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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 06 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:37
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 13 Enner Valencia
  • 7 Ozan Tufan
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 10 Mbwana Samatta

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 66 Arda Turan
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 7 Henry Onyekuru
  • 31 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 37 Filip Novak
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 3 Mauricio Lemos
  • 67 Mesut Özil
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Emre Taşdemir
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 11 Halil Dervişoğlu
Takım
O
Av
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