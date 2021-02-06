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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
06 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:37
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Galatasaray
Fatih Terim
Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
35
Nazım Sangare
5
Jose Sosa
13
Enner Valencia
7
Ozan Tufan
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
10
Mbwana Samatta
Galatasaray
1
Fernando Muslera
15
Ryan Donk
14
Martin Linnes
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
66
Arda Turan
10
Younes Belhanda
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
7
Henry Onyekuru
31
Mostafa Mohamed
Yedekler
15
Harun Tekin
77
Gökhan Gönül
37
Filip Novak
18
Sadık Çiftpınar
3
Mauricio Lemos
67
Mesut Özil
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
27
Mame Thiam
29
Sinan Gümüş
Yedekler
34
Okan Koçuk
23
Emre Taşdemir
22
DeAndre Yedlin
27
Christian Luyindama
8
Ryan Babel
19
Ömer Bayram
20
Emre Akbaba
13
Oghenekaro Etebo
18
Kerem Aktürkoğlu
11
Halil Dervişoğlu
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