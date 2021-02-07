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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:13
MÖ
Beşiktaş
İttifak Holding Konyaspor
Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
5
Josef De Souza
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
İttifak Holding Konyaspor
34
Eray Birniçan
89
Nejc Skubic
42
Abdülkerim Bardakçı
6
Ahmet Çalık
12
Guilherme Sitya
8
Marko Jevtovic
19
Levan Shengelia
18
Amir Hadziahmetovic
71
Jesse Sekidika
21
Farouk Miya
23
Artem Kravets
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
61
Emre Bilgin
4
Francisco Montero
28
Bilal Ceylan
46
Serdar Saatçi
13
Atiba Hutchinson
10
Oğuzhan Özyakup
7
Georges-Kevin N'Koudou
19
Ajdin Hasic
Yedekler
54
Erten Ersu
26
Barış Yardımcı
4
Adil Demirbağ
28
Musa Çağıran
27
Ismael Diomande
29
Amar Rahmanovic
11
Deni Milosevic
16
Oğuz Kağan Güçtekin
17
Sokol Cikalleshi
14
Zymer Bytyqi
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