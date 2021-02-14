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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Erkan Özdamar
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 15:46
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Galatasaray - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
45
Marcao
27
Christian Luyindama
8
Ryan Babel
54
Emre Kılınç
13
Oghenekaro Etebo
18
Kerem Aktürkoğlu
83
Gedson Fernandes
31
Mostafa Mohamed
Kasımpaşa
33
Ertuğrul Taşkıran
13
Dusko Tosic
25
Tomas Brecka
94
Florent Hadergjonaj
3
Oussama Haddadi
35
Aytaç Kara
30
Armin Hodzic
10
Haris Hajradinovic
14
Gilbert Koomson
26
Kristijan Bistrovic
92
Isaac Thelin
Yedekler
99
Fatih Öztürk
2
Şener Özbayraklı
22
DeAndre Yedlin
49
Valentine Ozornwafor
15
Ryan Donk
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
63
Bartuğ Elmaz
7
Henry Onyekuru
Yedekler
1
Ramazan Köse
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
34
Doğucan Haspolat
2
Berk Çetin
18
Evren Eren Elmalı
6
Loret Sadiku
7
Anıl Koç
21
Kevin Varga
80
Hasan Emre Yeşilyurt
28
Furkan Külekçi
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