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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Erkan Özdamar MAÇ TARİH SAATİ: 14 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 15:46
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
  Galatasaray - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 54 Emre Kılınç
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 83 Gedson Fernandes
  • 31 Mostafa Mohamed

Kasımpaşa

  • 33 Ertuğrul Taşkıran
  • 13 Dusko Tosic
  • 25 Tomas Brecka
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 3 Oussama Haddadi
  • 35 Aytaç Kara
  • 30 Armin Hodzic
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 14 Gilbert Koomson
  • 26 Kristijan Bistrovic
  • 92 Isaac Thelin

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 63 Bartuğ Elmaz
  • 7 Henry Onyekuru

Yedekler

  • 1 Ramazan Köse
  • 23 Mehmet Feyzi Yıldırım
  • 34 Doğucan Haspolat
  • 2 Berk Çetin
  • 18 Evren Eren Elmalı
  • 6 Loret Sadiku
  • 7 Anıl Koç
  • 21 Kevin Varga
  • 80 Hasan Emre Yeşilyurt
  • 28 Furkan Külekçi
Takım
O
Av
P
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