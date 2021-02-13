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STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 13 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:22
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Şenol Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fatih Karagümrük

  • 93 Aykut Özer
  • 29 Jure Balkovec
  • 5 Enzo Roco
  • 4 Koray Altınay
  • 37 Gaston Campi
  • 91 Andrea Bertolacci
  • 71 Jimmy Durmaz
  • 6 Lucas Biglia
  • 16 Fabio Borini
  • 18 Alassane Ndao
  • 90 Kemal Ademi

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 13 Enner Valencia
  • 7 Ozan Tufan
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 2 Emiliano Viviano
  • 3 Alparslan Erdem
  • 22 Fatih Kuruçuk
  • 77 Jeremain Lens
  • 96 Emre Çolak
  • 89 Lucas Castro
  • 19 Yannis Salibur
  • 24 Vato Arveladze
  • 11 Mevlüt Erdinç
  • 9 Artur Sobiech

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Marcel Tisserand
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 29 Sinan Gümüş
Takım
O
Av
P
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