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STADYUM:
Atatürk Olimpiyat
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
13 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:22
MÖ
Fatih Karagümrük
Şenol Can
Fenerbahçe
Erol Bulut
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fatih Karagümrük
93
Aykut Özer
29
Jure Balkovec
5
Enzo Roco
4
Koray Altınay
37
Gaston Campi
91
Andrea Bertolacci
71
Jimmy Durmaz
6
Lucas Biglia
16
Fabio Borini
18
Alassane Ndao
90
Kemal Ademi
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
35
Nazım Sangare
5
Jose Sosa
67
Mesut Özil
13
Enner Valencia
7
Ozan Tufan
21
Bright Osayi-Samuel
27
Mame Thiam
Yedekler
2
Emiliano Viviano
3
Alparslan Erdem
22
Fatih Kuruçuk
77
Jeremain Lens
96
Emre Çolak
89
Lucas Castro
19
Yannis Salibur
24
Vato Arveladze
11
Mevlüt Erdinç
9
Artur Sobiech
Yedekler
15
Harun Tekin
77
Gökhan Gönül
18
Sadık Çiftpınar
26
Marcel Tisserand
8
Mert Hakan Yandaş
16
Ferdi Kadıoğlu
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
29
Sinan Gümüş
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