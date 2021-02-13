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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
13 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 16:05
'
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Gaziantep FK
Ricardo Sa Pinto
Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
23
Kamil Ahmet Çörekçi
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
24
Flavio Da Silva
2
Berat Özdemir
21
Djaniny
Gaziantep FK
1
Günay Güvenç
11
Güray Vural
6
Alin Tosca
3
Papy Djilobodji
17
Oğuz Ceylan
15
Ertuğrul Ersoy
27
Kevin Mirallas
32
Osama Rashid
44
Alexandru Maxim
8
Jefferson Nogueira
10
Muhammet Demir
Yedekler
16
Erce Kardeşler
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
29
Yunus Mallı
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
14
Hakan Yeşil
79
Benik Afobe
Yedekler
25
Çağlar Şahin Akbaba
13
Junior Morais
24
Roderick Miranda
77
Enver Cenk Şahin
74
Amedej Vetrih
28
Andre Sousa
88
Furkan Soyalp
14
Bilal Başacıkoğlu
7
Kenan Özer
9
Andre Ribeiro
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