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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 13 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 16:05
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Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Ricardo Sa Pinto
  Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 11 Güray Vural
  • 6 Alin Tosca
  • 3 Papy Djilobodji
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 15 Ertuğrul Ersoy
  • 27 Kevin Mirallas
  • 32 Osama Rashid
  • 44 Alexandru Maxim
  • 8 Jefferson Nogueira
  • 10 Muhammet Demir

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 25 Çağlar Şahin Akbaba
  • 13 Junior Morais
  • 24 Roderick Miranda
  • 77 Enver Cenk Şahin
  • 74 Amedej Vetrih
  • 28 Andre Sousa
  • 88 Furkan Soyalp
  • 14 Bilal Başacıkoğlu
  • 7 Kenan Özer
  • 9 Andre Ribeiro
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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