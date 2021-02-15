SPOR

CANLI
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 15 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 15:26
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Mehmet Altıparmak
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Gençlerbirliği - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Gençlerbirliği

  • 1 Kristoffer Nordfeldt
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Mattias Johansson
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 4 Arda Kızıldağ
  • 21 Daniel Candeias
  • 10 Sefa Yılmaz
  • 30 Lucas Mugni
  • 7 Dominik Furman
  • 8 Soner Dikmen
  • 33 Floyd Ayite

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton Silva
  • 20 Necip Uysal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Yedekler

  • 44 Übeyd Adıyaman
  • 12 Mustafa Akbaş
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 27 Ömürcan Artan
  • 88 Murat Yıldırım
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 9 Bogdan Stancu
  • 11 Srdjan Spiridonovic
  • 17 İlker Karakaş
  • 26 Sami Gökhan Altıparmak

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 61 Emre Bilgin
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçi
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 29 Cenk Tosun
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 19 Ajdin Hasic
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.