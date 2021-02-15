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STADYUM:
Eryaman Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
15 Feb 2021 | 16:00 | şuan: 15:26
MÖ
Gençlerbirliği
Mehmet Altıparmak
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Gençlerbirliği - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gençlerbirliği
1
Kristoffer Nordfeldt
15
Zargo Toure
2
Mattias Johansson
39
Pierre-Yves Polomat
4
Arda Kızıldağ
21
Daniel Candeias
10
Sefa Yılmaz
30
Lucas Mugni
7
Dominik Furman
8
Soner Dikmen
33
Floyd Ayite
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton Silva
20
Necip Uysal
26
Dorukhan Toköz
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
22
Adem Ljajic
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Yedekler
44
Übeyd Adıyaman
12
Mustafa Akbaş
3
Halil İbrahim Pehlivan
27
Ömürcan Artan
88
Murat Yıldırım
19
Rahmetullah Berişbek
9
Bogdan Stancu
11
Srdjan Spiridonovic
17
İlker Karakaş
26
Sami Gökhan Altıparmak
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
61
Emre Bilgin
28
Bilal Ceylan
46
Serdar Saatçi
70
Gökhan Töre
43
Bernard Mensah
29
Cenk Tosun
7
Georges-Kevin N'Koudou
19
Ajdin Hasic
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