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STADYUM:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
20 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:59
MÖ
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
Galatasaray
Fatih Terim
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Aytemiz Alanyaspor
28
Marafona
31
Giorgos Tzavellas
44
Steven Caulker
21
Francois Moubandje
75
Tayfur Bingöl
7
Efecan Karaca
8
Salih Uçan
91
Davidson
27
Umut Güneş
22
Berkan Kutlu
10
Khouma Babacar
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
22
DeAndre Yedlin
45
Marcao
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
54
Emre Kılınç
7
Henry Onyekuru
13
Oghenekaro Etebo
83
Gedson Fernandes
31
Mostafa Mohamed
Yedekler
30
Serkan Kırıntılı
24
Juanfran
5
Fatih Aksoy
6
Ceyhun Gülselam
92
Damian Kadzior
14
Hasan Hüseyin Acar
26
Manolis Siopis
23
Efkan Bekiroğlu
19
Mustafa Pektemek
9
Adam Bareiro
Yedekler
34
Okan Koçuk
2
Şener Özbayraklı
14
Martin Linnes
49
Valentine Ozornwafor
8
Ryan Babel
15
Ryan Donk
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
18
Kerem Aktürkoğlu
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